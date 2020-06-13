Общество

Live24Live24Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%

Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.
Читать в источнике
Комментировать132
с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today
.
Известиявчера в 21:55

Подробнее о событии

«Баксоапокалипсис» уже скоро: ждать ли краха доллара в 2021 году

Комсомольская правда06:37

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55

Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Интерфакс 05:13
121
Общество

Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском 09:02
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 11 июня в 14:19
2,1K
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
1,5K
Общество

Губернатор рассказал о смертности от коронавируса в Подмосковье в мае

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число умерших в Подмосковье в мае составило 1606 человек, из них у 506 был подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 06:23
5
Происшествия

Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой

Около трех часов ночи ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул горлышко от водочной бутылки в задний проход, уснувшему в пьяном угаре сослуживцу.
Вечерние Ведомости вчера в 04:50
2,2K
Армия и оружие

Военные из Казахстана прибыли в Россию для участия в параде Победы

RT на русском 08:31
1
Футбол

УЕФА определился с местами доигровки еврокубковых турниров

Ньон, Швейцария, 12 июня 2020, 08:30 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с форматом доигровки сезона в еврокубках.
REGNUM вчера в 01:30
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
2K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
723
Политика

ГП «Антонов» было раскритиковано за отказ закупать детали через Boeing

Предприятие «Антонов» было подвергнуто критике за отказ закупать детали российского производства через корпорацию Boeing, 12 июня сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна 08:35
11
Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv вчера в 12:50
1
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
957
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru 02:08
6,6K
Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

Газета.Ru 07:41
31
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
5
Общество

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Evo-rus.com 02:20
25
Происшествия

В Рязани подозреваемый в хищении денег протаранил машину Росгвардии

Известия 08:12
Наука

Мутация может сделать коронавирус более заразным

Исследователи из Научно-исследовательского института во Флориде говорят, что мутация влияет на остроконечный белок вируса, который он использует для проникновения в клетки.
Газета.Ru 06:03
3
Здоровье

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
27
Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
1K
Наука

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
62
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
5
Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
41
Общество

Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск

Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия 03:31
154
Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
30
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
215
Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
123
Политика

В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры.
Газета.Ru 11 июня в 22:49
45
Энергетика

Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок

Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное