с чего всё началось

Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.

Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%

Общество Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.

Общество Губернатор рассказал о смертности от коронавируса в Подмосковье в мае Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число умерших в Подмосковье в мае составило 1606 человек, из них у 506 был подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. 5

Происшествия Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой Около трех часов ночи ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул горлышко от водочной бутылки в задний проход, уснувшему в пьяном угаре сослуживцу. 2,2K

Футбол УЕФА определился с местами доигровки еврокубковых турниров Ньон, Швейцария, 12 июня 2020, 08:30 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с форматом доигровки сезона в еврокубках.

Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2K

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Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 5

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Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 215

Общество Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости». 123