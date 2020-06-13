Общество
Live24Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%
Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.
Читать в источнике
Оценить160
с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.Известиявчера в 21:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
Известия 07:55
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова
Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
Происшествия
На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка
На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
RT на русском 11:18
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
RuNews24.ru 08:00
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Технологии
В Сети обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Баскетбол
Макколлум выступил против возобновления сезона в НБА
Ранее более 80 игроков лиги провели онлайн-конференцию, в которой они обсудили возможный отказ от участия в оставшихся матчах сезона из-за протестов в США и ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:52
Политика
Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом
На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
REGNUM вчера в 07:03
Здоровье
В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ
Все участники парада, соблюдая меры безопасности, были в медицинских масках.
Байкал-Daily 10:35
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Общество
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
Газета.Ru 11:20
Гаджеты
Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %
Акция продлится до 14 июня включительно. Вы можете купить подарок при покупке смартфона до 22 июня.
Evo-rus.com 09:29
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием
RuNews24.ru вчера в 19:52
Политика
ГП «Антонов» было раскритиковано за отказ закупать детали через Boeing
Предприятие «Антонов» было подвергнуто критике за отказ закупать детали российского производства через корпорацию Boeing, 12 июня сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна 08:35
Политика
НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями
Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия вчера в 11:14
Общество
Владимир Путин в День России наградил Героев Труда
Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, поздравил россиян с праздником и вручил медали Героям Труда.
FlashNord вчера в 06:43
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Киберспорт
В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики
Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru вчера в 04:37
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Общество
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23