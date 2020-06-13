с чего всё началось

Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.

Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%

Происшествия Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев. 17

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 223

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 372

Баскетбол Макколлум выступил против возобновления сезона в НБА Ранее более 80 игроков лиги провели онлайн-конференцию, в которой они обсудили возможный отказ от участия в оставшихся матчах сезона из-за протестов в США и ситуации с коронавирусом.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 440

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. 584

Общество Владимир Путин в День России наградил Героев Труда Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, поздравил россиян с праздником и вручил медали Героям Труда. 8

Киберспорт В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию. 1

Происшествия Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины. 2