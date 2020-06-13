Общество

Live24Live24Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%

Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.
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с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today
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Известия12 июня в 21:55

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«Баксоапокалипсис» уже скоро: ждать ли краха доллара в 2021 году

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Эксперт при Йельском университете США предсказал быстрый крах доллара

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Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

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Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ru12 июня в 17:10
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Вести.Ru вчера в 20:40
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РИА Новости 12 июня в 05:50
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
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Общество

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Газета.Ru вчера в 23:22
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Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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Известия вчера в 23:17
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Здоровье

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Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Хорошие новости 12 июня в 04:53
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Авто

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Sony показала дизайн PlayStation 5

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Общество

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Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
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Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

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