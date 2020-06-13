Общество
Live24Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%
Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.
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с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.Известия12 июня в 21:55
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На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера
Вести.Ru вчера в 20:40
Происшествия
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В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
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Назван способ победы над страхом заразиться коронавирусом
Появление страха заразиться коронавирусом после выхода из карантина является нормальным.
Известия вчера в 21:28
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Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии.
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РИА Новости 12 июня в 05:50
Общество
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Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве
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РИА Новости вчера в 21:59
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Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
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Общество
НАБУ показало рекордную взятку в 6 млн долларов наличными
Директор НАБУ Артем Сытник на антикоррупционном брифинге продемонстрировал взятку в размере 6 млн долларов.
NewInform вчера в 12:15
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
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Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 12 июня в 06:09
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
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Хирург Борзуох Мохаммади назвал необычные признаки рака кишечника
Хирург Борзуох Мохаммади рекомендует обратить внимание на несварение желудка, частые острые боли и изжогу, которые могут являться признаками рака.
Дни24 вчера в 05:21
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Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
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В США протестующие снесли бюст рабовладельца
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
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ТК Звезда 11 июня в 18:43
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В европейскую часть России придёт вторая волна тепла
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RT на русском вчера в 22:30
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В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
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