Финансы
Gazeta.SPbДо конца 2019 года рубль может укрепиться по отношению к доллару
Курс рубля по отношению к американской валюте зависит в первую очередь от ключевой ставки ФРС и уровнем инфляции в России. Такой прогноз делают аналитики ИФК «Солид». Также на курс национальной валюты влияют и меры, предпринимаемые регулятором – ЦБ РФ.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 21:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле
Экспресс газета 14:10
Экономика
США сами подтолкнули Россию к дедолларизации
Неожиданные последствия санкций По мнению СВNС, Вашингтон самостоятельно подтолкнул Москву к избавлению от своей валюты, попробовав задушить экономику России с помощью доллара.
Политическая Экспертиза вчера в 08:43
Технологии
Банки тестируют новый способ приема платежей
Новую систему оплаты уже внедрили учреждения Тинькофф Банк, ФК «Открытие» и Райффайзенбанк, пишут «Известия».
Astera 05:13
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Футбол
Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Актуальные Новости 08:40
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Постоянное чувство усталости может быть одним из симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака печени, сообщает "РЕН ТВ".
Алтапресс 02:46
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Клинцевич предложил иронично улыбаться в ответ на новые санкции США
В Совфеде предлагают иронично улыбаться в ответ на расширение санкций США в отношении граждан РФ в связи с вмешательством в выборы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
REGNUM 14:40
Футбол
В РФС появился департамент по борьбе с договорными матчами
«В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка», — говорится в сообщении РФС.
Rambler News Service 12:39
Кино
В Сети появился тизер нового сезона «Очень странных дел»
В Сети появился тизер четвертого сезона американского сериала "Очень странные дела". Ролик был размещен на странице в YouTube.
Газета.Ru 20:34
Здоровье
Глазированные сырки оказались опасными для здоровья
Россиян предупредили об опасности глазированных пряников и сырков – продуктов, особенно популярных у детей.
ТВ Центр 02:50
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens вчера в 04:13
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли массовые увольнения врачей
Ранее 26 детских онкологов написали заявления об увольнении.
Говорит Москва 11:44
Общество
Зарплаты бюджетников увеличиваются на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 17:57
Происшествия
Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве
Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.
ТВ Центр 12:27
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
Российская газета 19:03
Здоровье
Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках
По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.
Росбалт 07:56
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru 15:56
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК 19:29
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
Забайкалец попал в больницу после нападения медведя
Вечером 30 сентября мужчина был доставлен в Дульдургинскую центральную районную больницу с многочисленными травмами, полученными в результате нападения медведя.
Московский Комсомолец Чита 21:00