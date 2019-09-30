Курс рубля по отношению к американской валюте зависит в первую очередь от ключевой ставки ФРС и уровнем инфляции в России. Такой прогноз делают аналитики ИФК «Солид». Также на курс национальной валюты влияют и меры, предпринимаемые регулятором – ЦБ РФ.

До конца 2019 года рубль может укрепиться по отношению к доллару

Экономика США сами подтолкнули Россию к дедолларизации Неожиданные последствия санкций По мнению СВNС, Вашингтон самостоятельно подтолкнул Москву к избавлению от своей валюты, попробовав задушить экономику России с помощью доллара.

Технологии Банки тестируют новый способ приема платежей Новую систему оплаты уже внедрили учреждения Тинькофф Банк, ФК «Открытие» и Райффайзенбанк, пишут «Известия».

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Здоровье Врачи назвали первые симптомы рака печени Постоянное чувство усталости может быть одним из симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака печени, сообщает "РЕН ТВ".

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Политика Клинцевич предложил иронично улыбаться в ответ на новые санкции США В Совфеде предлагают иронично улыбаться в ответ на расширение санкций США в отношении граждан РФ в связи с вмешательством в выборы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Футбол В РФС появился департамент по борьбе с договорными матчами «В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка», — говорится в сообщении РФС.

Кино В Сети появился тизер нового сезона «Очень странных дел» В Сети появился тизер четвертого сезона американского сериала "Очень странные дела". Ролик был размещен на странице в YouTube.

Здоровье Глазированные сырки оказались опасными для здоровья Россиян предупредили об опасности глазированных пряников и сырков – продуктов, особенно популярных у детей.

Гаджеты Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.

Общество В онкоцентре Блохина опровергли массовые увольнения врачей Ранее 26 детских онкологов написали заявления об увольнении.

Общество Зарплаты бюджетников увеличиваются на 4,3% В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.

Происшествия Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.

Здоровье Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.

Общество Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.

Происшествия СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.