Финансы
РИА НовостиДоллару вынесли приговор к 2020 году
Что же касается США, там экономика находится где-то между замедлением и рецессией. "Доллар ослабеет в 2020-м и в последующие годы, если глобальный рост восстановится и инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар", — пояснили валютные стратеги Goldman Sachs.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
Здоровье
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 17:52
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Армия и оружие
У МиГ-35 нашли преимущество перед F-35
Радар AN-APG-81 и продвинутые датчики позволят F-35 обнаружить МиГ-35 раньше, после чего пилот выпустит AIM-120.
Утро.ru 05:44
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва 09:28
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru вчера в 10:18
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Общество
В России изменен список документов для приема на работу
В России в список обязательных документов, необходимых для приема на работу, внесены изменения.
Актуальные Новости вчера в 04:04
Кино
Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера
Газета.Ru вчера в 01:10
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Здоровье
Власти объяснили нездоровый образ жизни на Колыме суровым климатом
Жители Магаданской области живут в суровых климатических условиях, в которых сложно вести здоровый образ жизни, заявил РИА Новости министр здравоохранения региона Сергей Чекановак, комментируя аутсайдерство Колымы в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни.
РИА Новости 04:30
Армия и оружие
В России начинается осенний призыв
Кампания по призыву в армию проходит во всех 85-ти регионах страны. На военную службу планируется направить более 130 тысяч человек.
Вести.Ru 17:19
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Армия и оружие
Британия пребывает в состоянии войны из-за кибератак
Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно пребывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Экономика
Америка готовит для Китая страшную кару
Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Космос
ABC (Испания): а что, если за нами тысячи лет наблюдают с квазиспутников Земли? (ABC.es)
Недавно рядом с Землей была обнаружена группа каменистых небесных тел. Это так называемые коорбитальные объекты.
ИноСМИ 18:55
Игры
Владельцы ПК смогут играть в Call of Duty: Mobile уже в октябре
С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК.
REGNUM вчера в 14:47
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Кино
На Comic Con Russia 2019 представят screenlife-проект «Dead of Night»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В четверг, 3 октября в кинозале Comic Con Russia 2019 состоится презентация нового проекта Тимура Бекмамбетова, сделанного для популярного сервиса Snapchat – первого в мире вертикального художественного screenlifе-хоррора Dead Of Night («Ночные мертвецы»).
Кинобизнес сегодня 04:52