Финансы

РИА НовостиРИА НовостиДоллару вынесли приговор к 2020 году

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Что же касается США, там экономика находится где-то между замедлением и рецессией. "Доллар ослабеет в 2020-м и в последующие годы, если глобальный рост восстановится и инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар", — пояснили валютные стратеги Goldman Sachs.
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До конца 2019 года рубль может укрепиться по отношению к доллару

Gazeta.SPb11:54

Доллару вынесли приговор к 2020 году

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
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