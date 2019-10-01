Финансы
РИА НовостиДоллару вынесли приговор к 2020 году
Что же касается США, там экономика находится где-то между замедлением и рецессией. "Доллар ослабеет в 2020-м и в последующие годы, если глобальный рост восстановится и инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар", — пояснили валютные стратеги Goldman Sachs.
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«Мое обычное голландское утро», – пошутил Слуцкий в описании к ролику.
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Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
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Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване
Как сообщается, во время своего рабочего визита глава РФ планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в рамках саммита ЕАЭС 1 октября.
Слово и Дело 07:06
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Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
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Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
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Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии
Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).
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Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк
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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
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В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина
В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:18
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Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность протестными акциями, прошедшими летом в России.
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Футбол
Укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок «Ниццы» был уволен
Футболист был уволен из-за кражи часов у его одноклубника Каспера Дольберга. Сообщалось, что украшение стоило €70 тыс.
Газета.Ru 08:58
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Игры
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Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Происшествия
Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком
На Сахалине в интернате для умственно отсталых детей девочка погибла в ванне с кипятком.
Вести.Ru 02:25
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В России планируют изменить правила получения гражданства
Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
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Новый Hustler компания Suzuki покажет в Токио
Модель выпускается с 2013 года, основой стала платформа от Suzuki Wagon R, автомобиль представляет собой симбиоз кроссовера и кей-кара.В новинке появилось еще больше квадратных форм, делая внешний вид более брутальным.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
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В Таиланде задержали россиянина за игрушечные доллары «банка приколов»
Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде из-за игрушечных банкнот "банка приколов". Об этом написала в Instagram супруга мужчины.
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Здоровье
В Подмосковье родился мальчик весом 5,5 килограмма
В подмосковной Балашихе родился мальчик весом 5,5 килограмма, он отлично себя чувствует и уже уехал с мамой домой, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
РИА Новости 08:11
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Энергетика
В Китае обнаружено новое крупное месторождение нефти
Китайская нефтегазовая компания PetroChina объявила об обнаружении больших запасов нефти на территории КНР.
REGNUM 01:53