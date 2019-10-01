Что же касается США, там экономика находится где-то между замедлением и рецессией. "Доллар ослабеет в 2020-м и в последующие годы, если глобальный рост восстановится и инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар", — пояснили валютные стратеги Goldman Sachs.

Доллару вынесли приговор к 2020 году

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