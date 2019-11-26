Экономика

REGNUMREGNUMДольщики могут получить процент с эскроу-счетов

«Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования», — следует из поправок в Гражданский кодекс.
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с чего всё началось
1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант26 ноября в 04:10

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РИА Новости26 ноября в 03:57

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РБК26 ноября в 03:06

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Интерфакс26 ноября в 04:58

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий дольщикам получать проценты со счетов эскроу

ТАСС26 ноября в 01:43
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