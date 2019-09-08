Финансы

ИзвестияИзвестияДоля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц снизилась

Доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение на 2 п.п. и составила 44,3%. Об этом говорят отчеты организации за август 2019 года по РСБУ, с которыми ознакомились «Известия».
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Объёмы вкладов тамбовчан увеличились на 9%

Онлайн Тамбов.ру06:00

Процент и остаток: Сбербанк теряет долю на рынке вкладов

Известия17:01

Доля Сбербанка снизилась на рынке вкладов физических лиц

Реальное время17:51
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Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.
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Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
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В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
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Предупреждения: Жоржиньо 21, Шуллер 57, Доннарумма 71, Араюри 74, Вяйсянен 79 Ранее Армения одержала победу над командой Боснии и Герцеговины.
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Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах

РИА Новости 15:45
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском 15:49
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Армия и оружие

В Израиле испугались российских военных в Сирии

В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Экономика

Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Политика

Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

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Политика

Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
Lenta.ru 16:49
Наука

Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет

Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
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Общество

Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Футбол

«Химки» потерпели первое поражение в Олимп-ФНЛ, уступив «Торпедо»

Московское "Торпедо" со счетом 1:0 дома победило подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС 12:58
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Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха

Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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Пожилая француженка в Британии покончила с собой из-за Brexit

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Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
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Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума

Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
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Генсек ООН надеется на конструктивный диалог между Киевом и Москвой

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Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
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Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
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Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты

Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
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Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

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Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
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