Экономика
ИзвестияДоля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц снизилась
Доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение на 2 п.п. и составила 44,3%. Об этом говорят отчеты организации за август 2019 года по РСБУ, с которыми ознакомились «Известия».
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Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Российская газета 18:32
Политика
Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства.
BFM.ru 20:45
Политика
Старовойт побеждает на выборах губернатора Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт после обработки 99,29% протоколов побеждает на выборах главы региона, следует из данных онлайн-табло ЦИК.
Взгляд.ру 21:31
Политика
На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров
На выборах главы Башкирии лидирует врио руководителя региона Радий Хабиров.
Известия 13:57
Шоу-бизнес
Риту Дакоту назвали «терпилой» за примирение с Владом Соколовским
Блогер Лена Миро не понимает логику Дакоты и называет молодую маму терпилой.
Bimru.ru 11:34
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Армия и оружие
«Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя»
В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.
Lenta.ru 17:18
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда вчера в 22:44
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.
Sibnet Новости 06 сентября в 06:47
Футбол
Футболист Гризманн обвинил свою жену в незабитом пенальти
Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн обвинил свою жену в том, что он не смог забить пенальти в ворота национальной команды Албании.
Известия 17:46
Гаджеты
Россияне рассказали о своих ожиданиях от новых iPhone
Российские пользователи рассказали о своих ожиданиях от новых моделей iPhone, которые американская компания Apple представит 10 сентября.
Экономика сегодня 20:55
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Политика
Пушилин: ДНР планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией
Как передавало ИА REGNUM, 22 августа 2019 г. глава ДНР Денис Пушилин заявил, что флаг Российской Федерации стал главным символом свободы и независимости для народа Донбасса.
REGNUM 12:38
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Политика
МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму
МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными".
РИА Новости 15:11
Хоккей
Олег Знарок: «„Спартак“ решил поиграть в открытый хоккей. Это непозволительно»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мыслями после поражения от минского «Динамо» (4:5) в матче чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:50
Политика
Экзит-полы: Беглов набирает 56% на выборах губернатора Петербурга
Михаил Амосов («Гражданская платформа») получает 21,4%, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 19%.
Дождь 14:52
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Происшествия
В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике
В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.
Российская газета 18:18
Политика
Хорохордин побеждает на выборах главы Алтая
Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов, он набрал 58,82% голосов.
ФАН 20:55