Экономика
ИзвестияДоля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц снизилась
Доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение на 2 п.п. и составила 44,3%. Об этом говорят отчеты организации за август 2019 года по РСБУ, с которыми ознакомились «Известия».
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Финансы
Промышленность потянулась за длинным долларом
Российские компании готовятся размещать еврооблигации На минувшей неделе сразу три российских эмитента начали подготовку к размещению еврооблигаций.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу № 45 побеждает Магомет Яндиев, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведомости вчера в 18:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Политика
Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru вчера в 06:35
Футбол
Матч Россия — Казахстан Первый канал покажет в прямом эфире
Матч Россия — Казахстан Первый канал покажет в прямом эфире. Начало трансляции из Калининграда в 21:30.
Первый канал 00:36
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
Газета.Ru 01:49
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Политика
Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин одержал уверенную победу на выборах главы региона.
РЕН ТВ 00:27
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Теннис
Медведев уступил Надалю в финале US Open
Вести.Ru вчера в 21:12
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика
Опубликованы предварительные итоги выборов в пензенскую Гордуму
В официальном твиттер-аккаунте региональная избирательная комиссия всю ночь информировала избирателей о подсчитанных голосах за кандидатов в Пензенскую городскую Думу в 25 одномандатных округах, а также о голосовании по единому избирательному округу, которое решало, какие 10 кандидатов пройдут в Думу по партийным спискам.
Пенза-взгляд вчера в 23:45
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 07 сентября в 16:03
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы 07 сентября в 15:00
Футбол
«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах
Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
ТАСС вчера в 23:15
Здоровье
Ученые назвали болезни, передающиеся по наследству
Дни24 вчера в 12:54
Гаджеты
IFA 2019. Компания Onyx Boox показала электронную книгу Max3
ITZine.ru вчера в 11:16
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Футбол
Дубль Мхитаряна помог сборной Армении победить Боснию и Герцеговину
На 66-й минуте Мхитарян оформил дубль, и армяне вновь вышли вперед, однако спустя несколько минут Амер Гояк сделал счет равным.
Sport24.ru вчера в 10:55
Экономика
Таможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%
По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.
Интерфакс вчера в 01:37
Политика
Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии
UfacityNews.ru вчера в 22:20
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56