Доля безналичных трат в расходах россиян в первом квартале этого года превысила 59 процентов. Это рекордный показатель, пишет ТАСС, ссылаясь на лабораторию «Сбериндекса» и «Чекиндекса» IT-компании «Платформа ОФД». За 12 месяцев прирост составил 6,3 процентных пункта.

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С чего всё началось «Сбер» сообщил о рекорде безналичных трат россиян в начале года Доля безналичных платежей россиян в первом квартале 2021 года составила 59,4%, обновив исторический максимум, говорится в результатах исследования «СберИндекса» и «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (есть у РБК). РБК 22:00