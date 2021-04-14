Сбербанк сообщил о рекордной доле безналичных трат россиян в первом квартале 2021 года
Доля безналичных трат в расходах россиян в первом квартале этого года превысила 59 процентов. Это рекордный показатель, пишет ТАСС, ссылаясь на лабораторию «Сбериндекса» и «Чекиндекса» IT-компании «Платформа ОФД». За 12 месяцев прирост составил 6,3 процентных пункта.В источнике
С чего всё началось
«Сбер» сообщил о рекорде безналичных трат россиян в начале года
Доля безналичных платежей россиян в первом квартале 2021 года составила 59,4%, обновив исторический максимум, говорится в результатах исследования «СберИндекса» и «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (есть у РБК).
РБК22:00