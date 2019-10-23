Недвижимость
КоммерсантъДоля бюджетного жилья сократилась
Доля бюджетного жилья сократилась Ажиотажный спрос на новостройки во второй половине прошлого года, общий рост цен и постепенная переориентация девелоперов на проекты бизнес-класса могут оставить Москву без доступных квартир.
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Армия и оружие
Шойгу заявил о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Западные страны ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также расколу отношений России и Белоруссии.
Московский Комсомолец 06:22
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Происшествия
Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР
Все 39 человек, тела которых были в среду обнаружены в прицепе грузовика в Эссексе, по оценкам британской полиции, были гражданами Китая.
ТАСС вчера в 07:24
Экономика
Доходы «Яндекса» растут быстрее прогнозов компании
Медленнее всего растет основной бизнес «Яндекса» – размещение рекламы. Эти доходы увеличилось на 21% до 31,2 млрд руб.
Ведомости 06:02
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Общество
Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости
Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.
Коммерсантъ 04:09
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Astera вчера в 13:58
Здоровье
Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе
Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы.
РИА Новости 05:11
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Происшествия
Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца
Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
Известия 05:06
Политика
Лавров: Москва ценит позицию Осло по итогам Второй мировой войны
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с норвежским коллегой Ине Эриксен Сёрейде заявил, что Россия ценит позицию Норвегии, которая отстаивает итоги Второй мировой войны.
RT на русском 06:29
Наука
Составлено наиболее полное эволюционное дерево растений
Сегодня ученые насчитывают более 500 тыс. видов растений, включая как водные, так и наземные виды.
Индикатор вчера в 13:01
Общество
ФСБ изъяла документы в красноярском Минлесхозе
Управление ФСБ России по Красноярскому краю проверило деятельность Министерства лесного хозяйства Красноярского края и изъяло документы ведомства, сообщает пресс-центр Федерального агентства лесного хозяйства.
РБК 06:18
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Восьмое поколение Volkswagen Golf, наконец, дебютировало.
32CARS.ru вчера в 15:34
Политика
Вице-премьер Украины: «Европа всегда переоценивала Россию»
«Европа всегда переоценивала Россию, а не недооценивала ее», — заявил в интервью украинскому изданию «Сегодня», опубликованному сегодня, 25 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
REGNUM 06:18
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Футбол
Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС
Газета.Ru 23 октября в 07:57