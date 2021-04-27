Доля частных инвесторов на торгах облигациями девелоперов достигла 36%
Представитель Московской биржи объяснила перекос в сторону физических лиц высокой доходностью облигаций девелоперов, что приводит и к большим рискам. По ее словам, за 2020 год доля физических лиц в торгах девелоперскими облигациями практически не менялась и была стабильно высокой.В источнике
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