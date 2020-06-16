В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.

с чего всё началось

Из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, жители России стали покупать более дешевые продукты питания. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Nielsen. В мае 2020 года доля низкого ценового сегмента покупки продуктов выросла с 16,9% до 17,7%.

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