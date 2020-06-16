Экономика

News.ruNews.ruРоссияне из-за коронавируса стали экономить на еде

Исследование показало, что 24% россиян связывают увеличение спроса на дешёвые продукты с пандемией коронавируса, ограничения из-за которой повлияли на доходы. Повышение цен заметили 66% потребителей, а 30% стали отдавать предпочтение товарам со скидкой.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъвчера в 18:30

Подробнее о событии

Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°10:57

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ruвчера в 21:57

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБК03:11

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАСС03:19

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвывчера в 22:04

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфакс03:28

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъвчера в 18:30
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Технологии

Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple

"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК.
ПРАЙМ 08:42
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости вчера в 14:47
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Телеканал 360° 14:11
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Футбол

«Долгопрудный» получил лицензию для выступления в ФНЛ

"Долгопрудный" получил лицензию на выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по результатам заседания комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
РИА Новости 13:20
Общество

Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка

Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Футбол

Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году

Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru 19:40
Здоровье

Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу

России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Вести.Ru 15:29
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Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста 10:34
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
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Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

РИАМО 12:15
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Шоу-бизнес

Певица Нюша восхитила поклонников откровенным фото

Отечественная исполнительница Нюша восхитила многочисленных поклонников откровенным фото.
Актуальные Новости 07:05
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Политика

Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги

Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК 19:32
Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM 14 июня в 01:29
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Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

РИА Новости 17:49
Наука

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
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Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
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Интернет

WhatsApp запускает денежные переводы

В мессенджере WhatsApp появится функция денежных переводов. Facebook приступил к запуску сервиса электронных платежей с понедельника.
Деловое.ТВ 04:35
21
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль 01:39
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Футбол

«Барселона» одержала победу над «Леганесом»

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Общество

Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину

Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота».
RT на русском 16:59
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
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Общество

На Камчатке еще три человека умерли от коронавируса

Три человека умерли на Камчатке за сутки от коронавирусной инфекции, общее число смертей достигло 37, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на министра здравоохранения края Елену Сорокину.
Камчатка-Информ 19:18
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Политика

Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» собирает в Верховной раде подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую программу деятельности кабмина.
Известия 17:51
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
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