Финансы

РБКРБКМинфин снизит долю доллара в ФНБ

В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters. Как это объясняется Колычев сообщил, что изменения произойдут в течение 2020 года.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

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Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

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Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35

Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
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Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
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Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
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Центр Венеции затоплен из-за дождя

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Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
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Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
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Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

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Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

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Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
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Игроки сборной России отказались играть в новой форме

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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

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