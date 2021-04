Внук победил интернет, построив своей бабушке текстовую машину Telegram

Let me open a thread to give you all the details of this contraption. pic.twitter.com/e5Nix3mvU7 — Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021 Чтобы отправить сообщение, вам нужно будет выбрать получателя с помощью разъема jack, как на старом коммутаторе.