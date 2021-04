В Вурнарах прошел киберспортивный турнир по игре World of Tanks

23 апреля центр цифрового образования детей "IT -Куб" Вурнарского сельскохозяйственного техникума провел командный киберспортивный турнир Вурнарского района по игре World of Tanks.World of Tanks - официальная дисциплина международного чемпионата по компьютерным играм World Cyber Games.Всего в турнире приняли участие 16 команд, в каждой - по три человека.