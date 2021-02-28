Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую
Все больше россиян ощущают на своих доходах негативный эффект последствий пандемии COVID-19. С сентября по январь доля таких потребителей почти удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%, а доля экономящих составляет почти 70%, подсчитали в NielsenIQ.В источнике
С чего всё началось
Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую
Количество финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 российских потребителей с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ.
Коммерсантъ17:04
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Число финансово пострадавших из-за пандемии россиян увеличилось вдвое
Общественная служба новостей01:27