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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую

Все больше россиян ощущают на своих доходах негативный эффект последствий пандемии COVID-19. С сентября по январь доля таких потребителей почти удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%, а доля экономящих составляет почти 70%, подсчитали в NielsenIQ.В источнике
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С чего всё началось

Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую

Количество финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 российских потребителей с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ.
Коммерсантъ17:04
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Число финансово пострадавших из-за пандемии россиян увеличилось вдвое

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Число финансово пострадавших из-за COVID-19 россиян увеличилось вдвое

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Доля пострадавших от кризиса россиян превысила среднемировую

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«Ъ»: число финансово пострадавших из-за пандемии граждан России увеличилось вдвое

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Доля пострадавших от кризиса россиян оказалась больше среднемировой

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Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую

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Вакцину «Спутник V» начали использовать в Сан-Марино

Изначально власти Сан-Марино заключили соглашение с Италией о поставке вакцин, но со старта прививочной кампании в Европе 27 декабря в республику не поступил ни один из одобренных препаратов от коронавируса.
ФАН25 февраля в 20:58