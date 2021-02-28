Все больше россиян ощущают на своих доходах негативный эффект последствий пандемии COVID-19. С сентября по январь доля таких потребителей почти удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%, а доля экономящих составляет почти 70%, подсчитали в NielsenIQ.

С чего всё началось Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую Количество финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 российских потребителей с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ. Коммерсантъ 17:04