Суд в США повторно приговорил россиянку Осипову по делу о похищении детей

Богдана Осипова была арестована в 2017 году и приговорена в 2019 году к семи годам тюрьмы за то, что вывезла своих детей из страны без согласия на это своего мужа, гражданина США.