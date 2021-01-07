Доля голосов Тинькова в TCS Group сократилась до 35%
После конвертации акций TCS Group доля голосов, принадлежащая бизнесмену Олегу Тинькову, сократилась с 84% до 35%, следует из сообщения группы на Лондонской бирже.В источнике
С чего всё началось
Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных
компании на Лондонской бирже.
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