Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДоля иностранных арендаторов жилья в Москве выросла на 25%

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По данным экспертов компании, основная доля зарубежных нанимателей (59%) – представители стран Азии, 27% приходится на европейцев, 14% – на граждан США. Средний ценовой диапазон арендуемого иностранцами жилья – от 45 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.
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Доля иностранных арендаторов жилья в Москве выросла на 25%

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