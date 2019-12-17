Общество
ИнтерфаксДоля иностранных арендаторов жилья в Москве выросла на 25%
По данным экспертов компании, основная доля зарубежных нанимателей (59%) – представители стран Азии, 27% приходится на европейцев, 14% – на граждан США. Средний ценовой диапазон арендуемого иностранцами жилья – от 45 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни
Первые симптомы болезни исполнительница обнаружила в 2005 году.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника
На днях стало известно, что 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Спорт
Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Политика
Власти Украины введут двойное гражданство
Власти Украины намерены "узаконить идею" двойного гражданства.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Общество
Госдума передаст следователям МВД дела о распространении порнографии
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об отнесении преступлений, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, к подследственности следователей органов внутренних дел.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.
Общество
В России могут запретить курение на коммунальных кухнях
Авторы законопроекта заявляют, что курение в помещениях общего доступа нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух без табачного дыма.
Общество
Посол Великобритании в Москве: Сергей и Юлия Скрипали живы
Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Армия и оружие
Китай получил первый китайский авианосец
Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
Гаджеты
В России стали доступны Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, новый смартфон Mi Note 10 от Xiaomi в комплектации 6/128 Гб обойдется покупателям в 39 990 рублей.
Общество
Россиян ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году
В Роструде напомнили, что в 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
Россия вложит $500 млн в модернизацию сирийского Тартуса
В ближайшие четыре года Россия вложит $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус.