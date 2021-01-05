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БН.ру
БН.ру

Доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга за 10 лет выросла в 8 раз

За 10 лет существенно изменилась и средняя ипотечная ставка. В целом на рынке первичной и вторичной недвижимости она упала почти вдвое: в 2010 году средневзвешенная ставка составляла 13,09% годовых, а в январе-октябре 2020 года - 7,65% годовых.В источнике
ПРАЙМ
Рамблер
Дни24
ГЛАС.RU
Российская газета
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Эксперты рассказали, что спасет Россию от ипотечного пузыря

ПРАЙМвчера в 04:43
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Что будет со ставками по ипотеке в 2021 году

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Эксперты оценили риск ипотечного пузыря в России

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Доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга за 10 лет выросла в 8 раз

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Эксперты рассказали, что спасёт российский рынок от ипотечного пузыря

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Экономика и жизнь - Черно­земье

Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Наталья Парушина: Орловская область находится на 17 месте по объемам ипотечного кредитования

Экономика и жизнь - Черно­земье3 января в 09:55

Советник Байдена рассказал о планах договориться с Россией по СНВ

Новая администрация США намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-3, однако Белый дом также хочет наказать тех, кого считает виновным в кибератаке на американские правительственные утверждения.
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5 провинций Таиланда находятся под полной изоляцией

Тайский PBS World сообщает, что заместитель премьер-министра Сатит Питутача похвалил премьер-министра Праюта Чан-Оча и Центр управления ситуацией с КОВИД-19 за согласие на изоляцию, которая была введена в результате роста уровня заражения в провинциях.
Ежедневные Новости Владивостока00:14