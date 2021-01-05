Доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга за 10 лет выросла в 8 раз
За 10 лет существенно изменилась и средняя ипотечная ставка. В целом на рынке первичной и вторичной недвижимости она упала почти вдвое: в 2010 году средневзвешенная ставка составляла 13,09% годовых, а в январе-октябре 2020 года - 7,65% годовых.В источнике
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Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Наталья Парушина: Орловская область находится на 17 месте по объемам ипотечного кредитования
Экономика и жизнь - Черноземье3 января в 09:55