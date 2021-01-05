За 10 лет существенно изменилась и средняя ипотечная ставка. В целом на рынке первичной и вторичной недвижимости она упала почти вдвое: в 2010 году средневзвешенная ставка составляла 13,09% годовых, а в январе-октябре 2020 года - 7,65% годовых.

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