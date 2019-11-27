Экономика
Pravda.RuДоля контрафактных сигарет в России достигает 16%
Доля контрабанды и контрафакта сигарет в РФ доходит до 15,6%, подсчитали эксперты аналитического агентства Nielsen. Годом ранее аналогичный показатель был меньше — 8,4%, но тогда не учли потребление продукции в сельской местности.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Политика
Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL
Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
После в сториз игрок выложил коллаж с этим снимком. На второй его части запечатлен Путин, упавший на лед.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери
С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Футбол
Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Космос
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
Спорт
Глава ОКР назвал неадекватными рекомендации комитета WADA
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложение комитета по соответствию WADA о запрете руководству ОКР принимать участие в международных соревнованиях.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае
Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
Наука
Ученые назвали причины вымирания неандертальцев
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Шоу-бизнес
Валттери Боттас объявил о разводе
Валттери Боттас и участница олимпийской сборной Финляндии по плаванию Эмилия Пиккарайнен сыграли свадьбу в сентябре 2016 года.
Гаджеты
«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи
Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Футбол
Букмекеры считают «Динамо» Киев фаворитом в матче с «Мальме»
28 ноября киевское «Динамо» сыграет со шведским «Мальме» в матче группового этапа Лиги Европы, который пройдет на стадионе «Сведбанк» и начнется в 23:00.
Политика
Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года
Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Россиянам предстоит выйти на работу только 30 и 31 декабря, причем во вторник, в последний день года, руководство должно будет отпустить домой на час раньше.
Единоборства
Александр Емельяненко получил лицензию боксера
Российский боец MMA Александр Емельяненко получил лицензию боксера, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.