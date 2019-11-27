Экономика

Pravda.RuPravda.RuДоля контрафактных сигарет в России достигает 16%

Доля контрабанды и контрафакта сигарет в РФ доходит до 15,6%, подсчитали эксперты аналитического агентства Nielsen. Годом ранее аналогичный показатель был меньше — 8,4%, но тогда не учли потребление продукции в сельской местности.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

РБКвчера в 12:53

Более 15% сигарет на рынке РФ - контрафакт – исследование

Интерфакс - Россиявчера в 08:53

Эксперты заявили о росте доли нелегальных сигарет в России

Известиявчера в 11:27

Оператор маркировки ждет снижения объема нелегальных сигарет во второй половине 2020 года

ТАССвчера в 10:43

Белоруссия оказалась главным поставщиком нелегальных сигарет в РФ

Московский Комсомолецвчера в 09:31

В России стали курить больше нелегальных сигарет

Ведомостивчера в 12:16

Белоруссия стала крупнейшим источником нелегальных сигарет в России

Взгляд.рувчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:23, Ашберн

В России стали курить больше нелегальных сигарет, и Беларусь – самый крупный их поставщик, считают аналитики

КП - Беларусь06:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:28
Политика

Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Интерфакс 04:46
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

После в сториз игрок выложил коллаж с этим снимком. На второй его части запечатлен Путин, упавший на лед.
Газета.Ru вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери

С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Wday.ru 04:43
Футбол

Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Вести.Ru 04:27
Космос

Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
РБК 02:31
Спорт

Глава ОКР назвал неадекватными рекомендации комитета WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложение комитета по соответствию WADA о запрете руководству ОКР принимать участие в международных соревнованиях.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Здоровье

Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае

Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
News.ru 06:03
Наука

Ученые назвали причины вымирания неандертальцев

РИА Новости вчера в 14:00
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Происшествия

Силовики задержали членов банды «Шараповские», причастной к теракту

РИА Новости 02:42
Шоу-бизнес

Валттери Боттас объявил о разводе

Валттери Боттас и участница олимпийской сборной Финляндии по плаванию Эмилия Пиккарайнен сыграли свадьбу в сентябре 2016 года.
F1news.ru 05:51
Гаджеты

«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи

Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Вести.Хайтек 26 ноября в 06:14
Политика

Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Газета.Ru 06:13
Футбол

Букмекеры считают «Динамо» Киев фаворитом в матче с «Мальме»

28 ноября киевское «Динамо» сыграет со шведским «Мальме» в матче группового этапа Лиги Европы, который пройдет на стадионе «Сведбанк» и начнется в 23:00.
Bookmaker-ratings.ru 04:32
Политика

Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года

Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
REGNUM 04:04
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал 26 ноября в 14:27
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Россиянам предстоит выйти на работу только 30 и 31 декабря, причем во вторник, в последний день года, руководство должно будет отпустить домой на час раньше.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Единоборства

Александр Емельяненко получил лицензию боксера

Российский боец MMA Александр Емельяненко получил лицензию боксера, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.
Спорт-Экспресс 05:03
Происшествия

В Таиланде погиб российский турист

РИА Новости 04:08
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное