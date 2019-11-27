Доля контрабанды и контрафакта сигарет в РФ доходит до 15,6%, подсчитали эксперты аналитического агентства Nielsen. Годом ранее аналогичный показатель был меньше — 8,4%, но тогда не учли потребление продукции в сельской местности.

Общество Обязательную сертификацию лекарств отменили в России Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Политика Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.

Шоу-бизнес Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.

Космос Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку «Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.

Спорт Глава ОКР назвал неадекватными рекомендации комитета WADA Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложение комитета по соответствию WADA о запрете руководству ОКР принимать участие в международных соревнованиях.

Происшествия Задержана глава Минздрава Ростовской области Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Здоровье Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.

Шоу-бизнес Валттери Боттас объявил о разводе Валттери Боттас и участница олимпийской сборной Финляндии по плаванию Эмилия Пиккарайнен сыграли свадьбу в сентябре 2016 года.

Политика Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год Россиянам предстоит выйти на работу только 30 и 31 декабря, причем во вторник, в последний день года, руководство должно будет отпустить домой на час раньше.