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Российская газета
Российская газета

В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам

Доля реструктуризаций задолженности по кредитным картам в России сильно выросла к начала августа. Об этом говорится в исследовании АКРА "Розничное кредитование получило вакцину от кризиса".В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам

На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Банки срежут самые выгодные условия по кредитным картам

ПРАЙМ07:53
Интерфакс

Аналитики предупредили банки о потере 600 млрд рублей из-за реструктуризации кредитов

Интерфакс01:19
ТАСС

АКРА ожидает дальнейший рост объема реструктуризаций кредитов россиянам

ТАСС17:32
Известия

В России увеличилась доля реструктуризации по кредитным картам

Известия23:12
Коммерсантъ

Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%

Коммерсантъ21:42
REGNUM

В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам

REGNUM01:59
РБК

Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам

РБК17:00

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Ведомости08:34
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МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге журнала Times Higher Education

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Аргументы и Факты09:23

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
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