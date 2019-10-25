Финансы
КоммерсантъДоля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
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Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ.РБК02:00
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