Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
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Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ.
РБК02:00

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Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

РБК02:00

Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

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Доля кредитов населению достигла максимума с начала этого года

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РБК: Банки рекордно нарастили выдачу кредитов населению в ожидании ограничений ЦБ

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Банки рекордно нарастили выдачу кредитов населению перед ограничениями от ЦБ

Inkazan04:23

Жители России взяли рекордное количество кредитов с начала 2019 года

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