Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
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с чего всё началось

Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ.
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Доля кредитов населению достигла максимума с начала года

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:02, Вашингтон
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