Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ.

с чего всё началось

Как пишет РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства, рост потребительских займов произошел у каждого второго банка. Сами кредитные организации это отрицают, объясняя рост сезонностью и снижением ставок.

Доля кредитов населению достигла максимума с начала этого года

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