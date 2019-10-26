Финансы
Эхо МосквыДоля кредитов населению достигла максимума с начала этого года
Как пишет РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства, рост потребительских займов произошел у каждого второго банка. Сами кредитные организации это отрицают, объясняя рост сезонностью и снижением ставок.
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с чего всё началось
Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ.РБК02:00
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