Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыДоля кредитов населению достигла максимума с начала этого года

Как пишет РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства, рост потребительских займов произошел у каждого второго банка. Сами кредитные организации это отрицают, объясняя рост сезонностью и снижением ставок.
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Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ.
РБК02:00

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Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

РБК02:00

Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Коммерсантъ02:58

Доля кредитов населению достигла максимума с начала этого года

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РБК: Банки рекордно нарастили выдачу кредитов населению в ожидании ограничений ЦБ

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Эксперты заметили рост кредитования россиян перед вводом ограничений ЦБ

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Банки рекордно нарастили выдачу кредитов населению перед ограничениями от ЦБ

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Во время визита силовики застали 90 человек, которые совершали пятничную молитву.
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Глава Минкульта представил базу господдержки кино со списком должников

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Абызов заявил, что его сын уехал в США

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.
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Life.ru 05:28
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Или Соболев перейдет в один из столичных клубов, раскрутится там, и уже потом его отправят на газоны клуба-середнячка европейских чемпионатов.
ODDS.ru вчера в 06:44
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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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РИА Новости 23 октября в 10:27
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

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Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

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Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
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В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
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Игрунки научились новому диалекту у соседней популяции

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