Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
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