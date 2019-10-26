Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыДоля кредитов населению достигла максимума с начала этого года

Как пишет РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства, рост потребительских займов произошел у каждого второго банка. Сами кредитные организации это отрицают, объясняя рост сезонностью и снижением ставок.
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Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

РБК02:00

Доля кредитов населению достигла максимуму с начала 2019 года

Коммерсантъ02:58

Доля кредитов населению достигла максимума с начала этого года

Эхо Москвы03:30

РБК: Банки рекордно нарастили выдачу кредитов населению в ожидании ограничений ЦБ

БИЗНЕС Online03:22
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Происшествия

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
Sibnovosti.ru вчера в 08:23
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.
Ведомости 03:56
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Происшествия

Попавший в ДТП на Алтае микроавтобус перевозил творческий коллектив

Частный микроавтобус Fiat Ducato, столкнувшийся с минивэном Nissan на трассе в Алтайском крае, вёз фольклорную группу «Сударушки» из местного Дома культуры на творческий фольклорный фестиваль.
RT на русском 03:30
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Футбол

Ольга Смородская: «Уверена, „Локо“ победит „Спартак“ — 2:0»

Боков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью.
Спорт-Экспресс вчера в 11:20
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Политика

Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Lenta.ru вчера в 20:49
Культура

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество

Бутина рассказала о планах по возвращению в Россию

Бутина призналась, что очень хочет домой, и после освобождения из американской тюрьмы ей нужно еще какое-то время, чтобы адаптироваться.
Экономика сегодня 00:04
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Армия и оружие

BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Из лагеря заключенных пропали около 50 россиянок с детьми, задержанных в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).
Вести.Ru 01:29
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Здоровье

Нарколог назвал основные симптомы алкоголизма

По словам эксперта, существует четыре основных симптома, которые отличают алкоголика от человека без алкогольной зависимости.
ФедералПресс 03:14
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия

Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании

Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Известия вчера в 23:14
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Футбол

Луческу сравнил чемпионаты России и Украины

Луческу заявил, что на данный момент РПЛ лучше чемпионата Украины, но когда в порядке были харьковский "Металлист", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец", УПЛ была качественнее российского первенства.
Sport.ru 01:59
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров

Мойка78 24 октября в 20:44
Авто

Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Автоновости дня вчера в 07:38
Общество

В США открыли один из крупнейших торговых центров

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream частично открылся в Нью-Джерси.
Известия 00:42
Футбол

Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.
Sportbox.RU вчера в 16:16
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери

Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС вчера в 06:51
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском вчера в 11:10
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока — 2» для стран ЕС

Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
РБК вчера в 14:54
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