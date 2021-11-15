Будьте в Плюсе

Доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50%

За последние два года доля россиян с ипотекой, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей в месяц, выросла на 50%.
Компания
На горизонте трех лет с момента заключения договора риски выхода на просрочку у обеспеченных и небогатых ипотечников существенно не отличаются.
РБК
Независимо от уровня дохода все ипотечники стремятся погасить кредит досрочно, разница только в скорости, показывают расчеты «Сбера».
РБК
Среднестатистический заемщик выплачивает 42 процента от суммы займа через три года после покупки жилья.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Доля россиян с зарплатой до 20 тыс. рублей с ипотекой выросла за два года на 50%
Известия03:33
Сбербанк оценил запросы ипотечников с разными доходами
РБК23:00
Доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50%
Компания02:35
Количество малообеспеченных россиян с ипотекой за последние два года выросло на 50%
Dilato.ru02:34
«СберИндекс»: доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50%
FBM.ru01:50
«СберИндекс»: доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50 процентов
Lenta.ru01:19
Число малообеспеченных россиян с ипотекой выросло в 1,5 раза
News.ru03:11

Интересное

Актёр Игорь Ливанов рассказал о своих эмоциях после потери жены и дочери

StarHit рассказали о нелёгкой судьбе советского и российского актёра Игоря Ливанова, отдельно поведав об его эмоциях после новости о том, что в железнодорожной аварии погибла вся его семья: жена и дочь.
CT news03:39

Экономист Кульбака усомнился в отключении 13 миллионов корпоративных SIM-карт с 1 декабря

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака усомнился в разговоре с «Лентой.ру» в том, что с 1 декабря будут отключены несколько миллионов корпоративных номеров россиян.
Lenta.ru03:08