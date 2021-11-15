КомпанияДоля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50%За последние два года доля россиян с ипотекой, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей в месяц, выросла на 50%.КомпанияНа горизонте трех лет с момента заключения договора риски выхода на просрочку у обеспеченных и небогатых ипотечников существенно не отличаются.РБКНезависимо от уровня дохода все ипотечники стремятся погасить кредит досрочно, разница только в скорости, показывают расчеты «Сбера».РБКСреднестатистический заемщик выплачивает 42 процента от суммы займа через три года после покупки жилья.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииДоля россиян с зарплатой до 20 тыс. рублей с ипотекой выросла за два года на 50%Известия03:33Сбербанк оценил запросы ипотечников с разными доходамиРБК23:00Доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50%Компания02:35Количество малообеспеченных россиян с ипотекой за последние два года выросло на 50%Dilato.ru02:34«СберИндекс»: доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50%FBM.ru01:50«СберИндекс»: доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50 процентовLenta.ru01:19Число малообеспеченных россиян с ипотекой выросло в 1,5 разаNews.ru03:11Показать ещёОценить42Поделиться