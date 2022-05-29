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Доля не верящих в дефолт страны россиян превысила 80%

О еще более худших последствиях, чем кризис 1998 года, заявили 9% респондентов.
Газета.Ru
Аналитики также выяснили, что у 93% россиян нет плана на случай объявления в стране дефолта, а около 7% респондентов готовы к такому развитию событий.
РИА Новости
Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях международных санкций.
РИА Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Москва предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов.
ПРАЙМ

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