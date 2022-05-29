Европейская комиссия направила правительствам стран — членов Евросоюза предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Поставки другим странам зерна и удобрений должны производиться в рублях, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности мира и необходимости развития международного сотрудничества, сообщает РИА Новости.