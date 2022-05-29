Газета.RuДоля не верящих в дефолт страны россиян превысила 80%О еще более худших последствиях, чем кризис 1998 года, заявили 9% респондентов.Газета.Ru26% наших соотечественников в случае дефолта боятся обвала рубля.АБНКаждый пятый россиянин (20%), наоборот, предвидит негативные изменения, а каждый девятый (11%) респондент не готов строить прогнозы.РИА НовостиАналитики также выяснили, что у 93% россиян нет плана на случай объявления в стране дефолта, а около 7% респондентов готовы к такому развитию событий.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuАБНГлагоLПрофильФАНЭкономика сегодняЯмал-МедиаТелеканал 360°ИА Красная ВеснаLive24Подробнее о событииСвыше 80% россиян не ожидают возникновения дефолта в странеЭкономика сегодня05:29Опрос центра «Синергия»: 84% россиян не ждут наступления дефолтаРИА Новости02:22Самое цитируемоеОпрос университета «Синергия»: 82% россиян признались, что не верят в возможность дефолтаТелеканал 360°05:11Около 80% россиян не ждут дефолтаSmotrim.ru02:41Доля не верящих в дефолт страны россиян превысила 80%Газета.Ru03:29Опрос: 82% россиян не ждут дефолтаПрофиль03:13Более 80% жителей России не верят в наступление дефолтаФАН04:31Исследование университета «Синергия» показало, что 82% россиян не ждут наступления дефолтаПРАЙМ02:03Показать ещёОценить181Поделиться