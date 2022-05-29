Будьте в Плюсе

Доля не верящих в дефолт страны россиян превысила 80%

О еще более худших последствиях, чем кризис 1998 года, заявили 9% респондентов.
Газета.Ru
26% наших соотечественников в случае дефолта боятся обвала рубля.
АБН
Каждый пятый россиянин (20%), наоборот, предвидит негативные изменения, а каждый девятый (11%) респондент не готов строить прогнозы.
РИА Новости
Аналитики также выяснили, что у 93% россиян нет плана на случай объявления в стране дефолта, а около 7% респондентов готовы к такому развитию событий.
РИА Новости

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