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Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 года

Валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора (показывает соотношение показателей в ценах базисного периода) в первом квартале 2022 года увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
РБК
О том, что помощник президента Максим Орешкин поручил службе размещать более детальные данные по нефтегазовому и ненефтегазовому ВВП в публичном доступе, ранее писал РБК.
РБК
Годовые данные по доле нефтегазового ВВП публикуются с 2021 года, однако квартальные показатели были рассчитаны Росстатом впервые.
РБК
В целом в 2021 году доля НГС в ВВП, по расчетам Росстата, составила 17,4% после 13,9% в 2020 году, 18,8% в 2019 году, 20,7% в 2018 году, 16,6% в 2017 году.
Интерфакс

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Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в I кв. выросла до максимума с начала расчетов
Интерфакс12:15
Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4%
ТАСС12:08
Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 года
РБК12:00
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