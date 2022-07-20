Валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора (показывает соотношение показателей в ценах базисного периода) в первом квартале 2022 года увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.