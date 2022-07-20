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Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 года

Вклад нефтегазового сектора в экономику России в январе—марте 2022 года достиг 21,7%, что стало наибольшим значением как минимум с 2017 года (весь период доступной статистики).
РБК
Еще одной новацией стал расчет индекса физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора и индекса физического объема ненефтегазового ВВП России.
Finam.Ru
В связи с эмбарго и другими санкциями в России прогнозируют падение добычи нефти.
Lenta.ru
Цены основных марок нефти выросли на 70% в годовом выражении в среднем за I квартал, а курс рубля ослаб на порядка 7% год к году, подчеркивает он.
Ведомости

Подробнее о событии

Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в I кв. выросла до максимума с начала расчетов
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Росстат: доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%
ПРАЙМвчера в 13:33
Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 1 квартале стала максимальной
Finam.Ruвчера в 12:56
Доля нефтегазового сектора в экономике России в I квартале стала максимальной с 2017 года
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Доля нефтегазового сектора в ВВП России достигла рекорда в 2022 году
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ТАССвчера в 12:08
Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 года
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