РБКДоля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 годаВклад нефтегазового сектора в экономику России в январе—марте 2022 года достиг 21,7%, что стало наибольшим значением как минимум с 2017 года (весь период доступной статистики).РБКПо сравнению с первым кварталом 2021 года показатель вырос на 4,4 процентного пункта (п. п.).КоммерсантъРосстат сообщил, что при этом индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора в первом квартале составляет 120,4% (к соответствующему периоду предыдущего года).РИА НовостиВ связи с эмбарго и другими санкциями в России прогнозируют падение добычи нефти.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНREGNUMГазета.RuАбзацВечерняя МоскваLife.ruТелеканал 360°RT на русскомSIA.ruNeftegaz.ruПодробнее о событииДоля нефтегазового сектора в экономике России в I квартале стала максимальной с 2017 годаГазета.Ruвчера в 12:55Росстат: доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%ПРАЙМвчера в 13:33Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 1 квартале стала максимальнойFinam.Ruвчера в 12:56Доля нефтегазового сектора в ВВП России достигла рекорда в 2022 годуВедомостивчера в 13:44Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в I кв. выросла до максимума с начала расчетовИнтерфаксвчера в 12:15Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4%ТАССвчера в 12:08Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 годаРБКвчера в 12:00Показать ещёОценить141Поделиться