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Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 года

Вклад нефтегазового сектора в экономику России в январе—марте 2022 года достиг 21,7%, что стало наибольшим значением как минимум с 2017 года (весь период доступной статистики).
РБК
По сравнению с первым кварталом 2021 года показатель вырос на 4,4 процентного пункта (п. п.).
Коммерсантъ
Росстат сообщил, что при этом индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора в первом квартале составляет 120,4% (к соответствующему периоду предыдущего года).
РИА Новости
В связи с эмбарго и другими санкциями в России прогнозируют падение добычи нефти.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Доля нефтегазового сектора в экономике России в I квартале стала максимальной с 2017 года
Газета.Ruвчера в 12:55
Росстат: доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%
ПРАЙМвчера в 13:33
Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 1 квартале стала максимальной
Finam.Ruвчера в 12:56
Доля нефтегазового сектора в ВВП России достигла рекорда в 2022 году
Ведомостивчера в 13:44
Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в I кв. выросла до максимума с начала расчетов
Интерфаксвчера в 12:15
Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4%
ТАССвчера в 12:08
Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года стала максимальной с 2017 года
РБКвчера в 12:00

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