Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в ВВП России. По данным ведомства, в 2020 году доля нефтегазового сектора в ВВП оставила 15,2% по сравнению с 19,2% годом ранее. В рублях эта доля составляет 16,3 трлн руб. из 107 трлн руб.

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С чего всё началось Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в российском ВВП По итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составила 15,2%, снизившись с 19,2% годом ранее, сообщил заместитель начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов (.pdf). РБК 00:00