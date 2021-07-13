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Экономика

Доля нефтегазового сектора в российском ВВП сократилась до 15%

Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в ВВП России. По данным ведомства, в 2020 году доля нефтегазового сектора в ВВП оставила 15,2% по сравнению с 19,2% годом ранее. В рублях эта доля составляет 16,3 трлн руб. из 107 трлн руб.В источнике

С чего всё началось

Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в российском ВВП

По итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составила 15,2%, снизившись с 19,2% годом ранее, сообщил заместитель начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов (.pdf).
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