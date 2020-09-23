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Вести.Ru
Вести.Ru

Доля нефтегазовых доходов России впервые снизится до трети

Доля доходов бюджета от продажи нефти и газа впервые в истории России снизится до трети в 2021 году, заявил президент Владимир Путин в Совете Федерации.В источнике
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Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолецвчера в 07:09
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАССвчера в 08:31
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ruвчера в 07:52
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомостивчера в 07:10
Известия

Без особых усилий

Известиявчера в 15:00
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьградвчера в 07:04
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новостивчера в 07:16

Песков оценил публикацию СМИ разговора Путина и Макрона о Навальном

В публикации газеты Le Monde деталей разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона много неточностей, газета не обладает достоверной информацией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Ведомостивчера в 06:11
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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Россия возобновит авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией

В России официально возобновлено авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Беларусью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Хакасия-Информ21 сентября в 23:55
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Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
RT на русскомвчера в 16:46
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБКвчера в 05:16

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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Microsoft выкупила игровую компанию ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПотоквчера в 17:06
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России" не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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