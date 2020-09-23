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Известия
Известия

Путин заявил об отсутствии критической зависимости РФ от цен на нефть

Президент России Владимир Путин 23 сентября сообщил, что Россия избавилась от критической зависимости от колебаний стоимости углеводородов. «У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», — отметил Путин во время выступления в Совете Федерации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

Россия избавилась от критической зависимости от колебаний цен на углеводороды, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок", - сказал глава государства на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС08:31
Подробнее о событии
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАСС08:31
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ru07:52
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьград07:04
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомости07:10
Известия

Путин заявил об отсутствии критической зависимости РФ от цен на нефть

Известия07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолец07:09
РИА Новости

Путин рассказал о позитивных изменениях в экономике

РИА Новости09:15

Глава Минфина рассказал о перспективах выплат работающим пенсионерам

Москва, 23 сентября 2020, 14:44 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, почему работающим пенсионерам не стоит ожидать индексированной ежемесячной пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.
REGNUM07:44

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

В новой прическе Бузовой нашли признаки расставания с Манукяном

Несколько подписчиков Бузовой решили, что резкая смена имиджа стала результатом жизненных перемен, намекая на расставание с Давидом Манукяном, о котором давно ходят слухи, или мысленно подводя к старту проекта «Ледниковый период», к участию в котором Ольга готовилась несколько месяцев.
RuNews24.ru02:51
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Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомости07:29
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ВККС разрешила возбудить дело против волгоградской судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила СК завести против председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости09:15
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