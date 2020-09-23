Президент России Владимир Путин 23 сентября сообщил, что Россия избавилась от критической зависимости от колебаний стоимости углеводородов. «У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», — отметил Путин во время выступления в Совете Федерации.

С чего всё началось Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть Россия избавилась от критической зависимости от колебаний цен на углеводороды, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок", - сказал глава государства на встрече с сенаторами в Кремле. ТАСС 08:31