Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ опустилась до 29%

В I полугодии 2020 года доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась до 29,3%, что на 13,9 процентного пункта ниже, чем в I полугодии 2019 года. Об этом говорится в оперативном докладе Счётной палаты об исполнении федерального бюджета.