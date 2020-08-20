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Саминвестор

Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ опустилась до 29%

В I полугодии 2020 года доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась до 29,3%, что на 13,9 процентного пункта ниже, чем в I полугодии 2019 года. Об этом говорится в оперативном докладе Счётной палаты об исполнении федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
В первом полугодии 2020 года доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета составила 29,3%, следует
 из доклада Счетной палаты (СП).
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