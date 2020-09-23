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Росбалт
Росбалт

Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ впервые снизится до трети

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.В источнике
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По словам Путина, если в 2011 году средства от продажи углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети, а "доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70%".
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