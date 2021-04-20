Значение нефтегазовых доходов в российском бюджете оказалось рекордно низким за всю историю наблюдений — с 2011 года. По подсчетам экспертов Высшей школы экономики, которые ссылаются на данные Минфина, доля составила 30 процентов.

С чего всё началось Численность поступления: доля нефтяных доходов в бюджете стала рекордно низкой Вес нефтегазовых доходов бюджета в общем объеме поступлений в I квартале оказался рекордно низким за всю историю наблюдений с 2011 года, подсчитали в НИУ ВШЭ: их доля составила 30%. Известия 17:01