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Lenta.ru

Доля нефтегазовых доходов бюджета установила рекорд

Значение нефтегазовых доходов в российском бюджете оказалось рекордно низким за всю историю наблюдений — с 2011 года. По подсчетам экспертов Высшей школы экономики, которые ссылаются на данные Минфина, доля составила 30 процентов.В источнике
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С чего всё началось

Численность поступления: доля нефтяных доходов в бюджете стала рекордно низкой

Вес нефтегазовых доходов бюджета в общем объеме поступлений в I квартале оказался рекордно низким за всю историю наблюдений с 2011 года, подсчитали в НИУ ВШЭ: их доля составила 30%.
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