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Татар-информ

Нефтегазовые доходы составили только треть поступлений в бюджет РФ

По итогам I квартала 2021 года федеральная казна получила 5,3 трлн рублей. При этом доля нефтегазовых доходов бюджета сократилась до 30%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Это минимальный показатель с 2011 года.В источнике
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С чего всё началось

Численность поступления: доля нефтяных доходов в бюджете стала рекордно низкой

Вес нефтегазовых доходов бюджета в общем объеме поступлений в I квартале оказался рекордно низким за всю историю наблюдений с 2011 года, подсчитали в НИУ ВШЭ: их доля составила 30%.
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