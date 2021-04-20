По итогам I квартала 2021 года федеральная казна получила 5,3 трлн рублей. При этом доля нефтегазовых доходов бюджета сократилась до 30%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Это минимальный показатель с 2011 года.

С чего всё началось Численность поступления: доля нефтяных доходов в бюджете стала рекордно низкой Вес нефтегазовых доходов бюджета в общем объеме поступлений в I квартале оказался рекордно низким за всю историю наблюдений с 2011 года, подсчитали в НИУ ВШЭ: их доля составила 30%. Известия 17:01