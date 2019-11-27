Экономика
РБКДоля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
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Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Депутат Игорь Ананских призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы совместно принять решение по транзиту газа.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Российские ученые изобрели первый в мире VR-симулятор нарушений зрения
Российские ученые изобрели первую в мире программу, позволяющую взглянуть на окружающий мир глазами людей, имеющих различные нарушения зрения.
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Казань признана лидером по качеству жизни в России
Авто
Семиместный кроссовер Gravitas показан официально
Весной индийский производитель показал семиместную версию Harrier, причем его представили на автосалоне в Женеве под именем Buzzard.
Общество
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
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НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
Гаджеты
Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря
Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Общество
В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ
Иранские власти после массовых беспорядков задержали восемь человек, связанных с ЦРУ, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на министерство информации (разведки) Ирана в среду.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Здоровье
Минздрав России прогнозирует в январе пик заболеваемости гриппом
В декабре Россию начнёт захлёстывать грипп. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости в январе и начале февраля.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Под Челябинском столкнулись три грузовика и «Газель»
Автомобильная авария с участием трех грузовиков и "Газели" произошла в среду в Челябинской области на федеральной трассе М-5 "Урал".
Общество
ЦОДД предупредил столичных водителей о ледяном дожде в четверг
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским водителям отказаться от поездок на личном автомобиле в четверг, 28 ноября, в связи с ожидаемым ледяным дождем и снегом.
Баскетбол
Россия сыграет с Германией и Мексикой за право попасть на Олимпиаду
Команда Сергея Базаревича в хорватском сплите встретится с Германией и Мексикой. Во второй группе оказались Хорватия, Бразилия и Тунис.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Авто
АвтоВАЗ планирует выпускать автомобили в индивидуальных комплектациях
Клиент в дилерском центре выбрав автомобиль в базовой комплектации сможет дополнить его любыми опциями на свой вкус.
Экономика
Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум
Предыдущий рекорд был установлен в июле, когда акции "Яндекса" подорожали до 2679 руб. Ранее в среду президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов – центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса".
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши проинформировала о том, что от крепкого чая следует отказаться людям, которые страдают гипертонической болезнью, а также нужно ограничить употребление чая, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Кино
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
Экономика
Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана
Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.