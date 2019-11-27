Экономика

РБКРБКДоля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
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Исследование: в России выросла доля нелегальной табачной продукции

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:07, Вашингтон
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