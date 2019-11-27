Экономика

РБКРБКДоля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
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Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

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