Экономика
РБКДоля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
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Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Футбол
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ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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