Крупнейшим источником нелегального табака в России остаётся Белоруссия, сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в РФ, следует из исследования табачного рынка, проведенного компанией Nielsen в III квартале 2019 года.

с чего всё началось

В своем исследовании Nielsen фиксирует новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.

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