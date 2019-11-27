Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале текущего года достигла 15,6% от всех проданных пачек. Это на 7,2 п.п.выше, чем за такой же период прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Nielsen.

Шоу-бизнес Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".

Энергетика На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.

Гаджеты IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Общество В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Политика Падение в бездну: Зеленский стремительно теряет доверие украинцев По данным на конец ноября, позитивно к президенту Зеленскому относятся 52% опрошенных, негативно — 19%.

Общество Патриотизм — последнее прибежище «Е.Н.О.Т.ов» В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов объявил благодарность Роману Теленкевичу как члену Союза добровольцев Донбасса "за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма".

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.

Происшествия Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

Общество «Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.

Кино Том Хиддлстон никогда не старался получить роль Локи Три месяца длилось прослушивание, и актеру не раз говорили, что с его высоким ростом и светлыми волосами он может получить роль Тора.

Политика Матвиенко назвала главный вызов для России Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия.

Общество Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.

Политика Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.

Политика Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.

Наука В Сибири нашли щенка, его возраст около 18 тысяч лет Научные исследователи из Швеции во время раскопок на территории Сибири нашли щенка. Ученые предполагают, что находке около 18 тысяч лет.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Происшествия Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.