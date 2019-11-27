Экономика
Piter.tvВ России выросла доля нелегальных сигарет
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале текущего года достигла 15,6% от всех проданных пачек. Это на 7,2 п.п.выше, чем за такой же период прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Nielsen.
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Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
РИА Новости 26 ноября в 15:34
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском вчера в 09:07
Общество
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Известия вчера в 13:25
Гаджеты
IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей
Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.
The GEEK вчера в 13:07
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал 26 ноября в 14:27
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru 26 ноября в 08:09
Общество
Назван худший город России по качеству жизни
Sochi.com вчера в 02:56
Хоккей
Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»
Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Sportbox.RU вчера в 21:47
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России 26 ноября в 05:13
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Коммерсантъ вчера в 14:50
Политика
Падение в бездну: Зеленский стремительно теряет доверие украинцев
По данным на конец ноября, позитивно к президенту Зеленскому относятся 52% опрошенных, негативно — 19%.
Украина.ру 00:43
Общество
Патриотизм — последнее прибежище «Е.Н.О.Т.ов»
В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов объявил благодарность Роману Теленкевичу как члену Союза добровольцев Донбасса "за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма".
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК 26 ноября в 15:15
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК вчера в 14:41
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Газета.Ru вчера в 06:42
Кино
Том Хиддлстон никогда не старался получить роль Локи
Три месяца длилось прослушивание, и актеру не раз говорили, что с его высоким ростом и светлыми волосами он может получить роль Тора.
iReactor 00:56
Политика
Матвиенко назвала главный вызов для России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия.
RT на русском вчера в 18:20
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Lenta.ru вчера в 22:25
Политика
Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию
Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
Российская газета вчера в 20:02
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК вчера в 23:00
Политика
Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
News.ru вчера в 07:14
Наука
В Сибири нашли щенка, его возраст около 18 тысяч лет
Научные исследователи из Швеции во время раскопок на территории Сибири нашли щенка. Ученые предполагают, что находке около 18 тысяч лет.
Tomsk.Ru вчера в 20:57
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Армия и оружие
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
РИА Новости 26 ноября в 04:01
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
РИА Новости 01:32
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17