До 75% неплательщиков делают это из-за финансовых трудностей. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, за прошедший год доля таких неплательщиков выросла с 50 до 75%.

С чего всё началось Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей: за 2020 год доля называющих такую причину подскочила с 50 до 75 процентов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). РИА Новости 21:14